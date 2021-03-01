Twitter может получить штрафы до 13,5 миллиарда рублей за запрещенный контент

Москва, 1 марта. Американская компания Twitter за неудаление запрещенных публикаций может понести наказание. Об этом сообщил член Общественной палаты РФ Артем Кирьянов.

По мнению общественника Кирьянова, руководство интернет-гиганта может быть оштрафовано на более чем на 13 миллиардов рублей.

Ранее Роскомнадзор сообщал, что Twitter не удаляет запрещенный контент с 2017 года. В материалах, опубликованных в соцсети, содержалась информация, в том числе, о способах и методах разработки наркотических веществ. Всего за последние несколько лет Twitter не удалил 2862 публикации с незаконными материалами.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что РКН направил в Twitter свыше 28 тысяч требований об удалении материалов