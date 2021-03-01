Звезда «Ворониных» Георгий Дронов не считает роль Кости самой яркой в своей карьере

Москва, 1 марта. Актер Георгий Дронов, известный по роли Кости в комедийном сериале «Воронины», признался, что проект разделил его жизнь на до и после.

Сериал «Воронины» выходил в эфир канала СТС более десяти лет. По словам Дронова, продюсеры не раз задумывались о завершении проекта, но вместо точки в конце каждого сезона ставили многоточие. Проект свернулся в связи с трагическими обстоятельствами — смертью Бориса Клюева, исполнившего роль Николая Петровича.

Георгий Дронов признается, что после завершения сериала, почувствовал, как закончился довольно большой этап его жизни. Он отметил, что это самый долгоиграющий и масштабный проект, в котором ему довелось принимать участие.

«Когда проект закончился, я понял, что привык к нему как к неотъемлемой части своей жизни. И теперь я называю последующее время жизнью после «Ворониных», — рассказал Дронов.

Несмотря на то, что многим зрителям Дронов запомнился и полюбился именно по сериалу «Воронины», роль Кости он не считает самой яркой в своей карьере. По его мнению, правильно назвать этот образ самым запоминающимся, потому что поклонники видели его на протяжении десяти лет.

«Для меня самые яркие роли — другие. Например, в сериале «Саша и Маша» — он как раз был гораздо ярче Константина по приспособлениям, по существованию», — объяснил Дронов в интервью RT.

Супруга Георгия Дронова в сериале «Воронины», актриса Екатерина Волкова недавно рассказала о доходах артистов театра и кино в России. По словам звезды, заработок в этой профессии зависит от нескольких факторов: от узнаваемости и места работы.