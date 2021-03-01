Ученые ответили на вопрос о возможности передвигаться по Марсу на обычной машине

Москва, 1 марта. Исследователи заинтересовались вопросом, можно ли передвигаться по Земле на марсоходе, а по Марсу — на обычной машине.

В теории это возможно. Однако ученым предстоит доработать земной транспорт. Испытания машин — это важный этап работы в этом направлении. Их приходится проводить на Земле, а не на Марсе. Для испытания марсоходов строятся специальные полигоны. Условия на них максимально приближены к условиям «красной планеты».

Чтобы автомобиль, используемый на Земле, смог передвигаться по Марсу, резиновые шины нужно заменить особыми грунтозацепами. То есть такими же, как у марсоходов NASA, отмечает Planet Today. К тому же шасси придется укрепить модифицированными элементами. Они повысят надежность автомобиля.

Роскосмос опубликовал ранее фотографии, на которых запечатлены гигантские смерчи на поверхности Марса. Их удалось снять благодаря российско-европейскому космическому аппарату Trace Gas Orbiter. Смерчи — это довольно распространенное явление для Марса.