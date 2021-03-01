Ушел из жизни первый глава МИД независимой Украины Анатолий Зленко

Киев, 1 марта. Первый министр иностранных дел независимой Украины Анатолий Зленко скончался в возрасте 82 лет. Об этом сообщил бывший украинский замминистра Константин Елисеев.

Зленко возглавлял украинский МИД с 1990 по 1994 год, а затем с 2000 по 2003 годы. Он родился в поселке Ставище Киевской области УССР. Закончил Горный техникум, а затем Киевский государственный университет им. Т. Г. Шевченко по специальности переводчик-референт.

В 1967 году ушел на дипломатическую службу. Работал постоянным представителем при ЮНЕСКО и ООН. Дважды назначался на должность министра иностранных дел Украины. Зленко уверенно говорил на четырех языках — английском, испанском, французском и португальском.