Полиция Каталонии обыскала офис «Барселоны» в связи с коррупцией бывшего президента

Барселона, 1 марта. Деятельностью экс-президента «Барселоны» Хосепа Бартомеу заинтересовалась каталонская полиция. Стражи порядка провели обыск в офисе футбольного клуба.

Экс-чиновника подозревают в коррупции. По данным следствия, Бартомеу в личных целях использовал средства, поступающие от различных сделок клуба.

Напомним, что в прошлом году бывший президент «Барселоны» попал в крупный репутационный скандал. Он нанимал специалистов, которые писали негативные посты в соцсетях о других руководителях клуба, а также об игроках. Несколько директоров «сине-гранатовых» ушли в отставку из-за данного инцидента.

Бартомеу покинул свой пост в октябре прошлого года. Выборы нового руководителя клуба назначены на седьмое марта.

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