Мосбиржа и СПбМТСБ с 1 марта начинают торги в новом режиме

Москва, 1 марта. Режим работы Московской биржи и Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи меняется с 1 марта. Теперь торги будут начинаться с 7:00, а не с 10:00, как было ранее.

Расширение временного периода сделает биржевые сервисы более доступными для клиентов из восточных регионов РФ и стран Азии, считают представители столичной торговой площадки. Также на фондовом рынке Мосбиржи произойдет пополнение за счет иностранных бумаг. Инвесторы получат доступ к еще 32 акциям и депозитарным распискам международных компаний, среди которых Oracle, Sony и Toyota. СПбМТСБ, в свою очередь, запускает дополнительную утреннюю сессию торгов активами иностранных компаний.

Изменится порядок работы и вечерней торговой сессии. В перечень доступных инструментов будут включены паи открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов (ПИФ). Операции с этими инструментами будут доступны в рублях, долларах и евро.

Банки и брокеры с 1 марта смогут заключать на вечерней торговой сессии сделки по репо, РПС и РПС с ЦК. Исключением станут облигации. Ранее заключение таких сделок с бумагами, не допущенными к торгам на вечерней сессии, было невозможно.

Член правление Мосбиржи Игорь Марич ранее сообщил, что число клиентов площадки к концу 2021 года может вырасти до 15 млн человек. По его словам, каждый месяц на ней открывается около 600 тысяч новых брокерских счетов.