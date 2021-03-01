ВВС Ирана нарастили военную мощь за счет поставок модернизированной техники

Тегеран, 1 марта. Министерство обороны Ирана направило ВВС Исламской Республики десятки вертолетов, самолетов и реактивных двигателей.

Церемония передачи модернизированной техники прошла в соответствии с планами по наращиванию боевой мощи сил страны. На ней присутствовали министр обороны и бригадный генерал Амир Хатами, командующий ВВС и бригадный генерал Азиз Насирзаде и другие высокопоставленные офицеры. Об этом сообщает новостное агентство Mehr.

В сообщении отмечается, что речь идет не о поставке новой техники, а о ее капитальном ремонте и глубокой модернизации. Во время церемонии генерал Насирзаде охарактеризовал ВВС Ирана как «самодостаточный, динамичный и инновационный сектор, который готов к выполнению любого рода оперативных задач».

«Передача нескольких вертолетов и самолетов в войска свидетельствует о творческом подходе специалистов, с помощью которых была оптимизирована и модернизирована наша военная техника», — подчеркнул командующий ВВС.

По данным агентства, всего в распоряжение Военно-воздушных сил Исламской Республики поступило десять вертолетов, девять боевых самолетов и десятки реактивных двигателей.

Ранее стало известно, что Иран отказался участвовать в неформальной встрече лидеров США и ЕС касательно вопроса восстановления ядерной сделки с Тегераном.