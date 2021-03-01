Названа дата старта продаж авиабилетов «Победы» компанией «Аэрофлот»

Москва, 1 марта. «Аэрофлот» начнет продажу авиабилетов компании «Победа» после заключения код-шерингового соглашения, заявил замгендиректора компании Андрей Панов.

Кампания начнет продажу авиабилетов на рейсы, которые будут вылетать из Шереметьево уже в мае. Условием для старта продаж является заключение код-шерингового соглашения между «Аэрофлотом» и «Победой». Такую информацию сообщил журналистам заместитель гендиректора «Аэрофлота» по стратегии и маркетингу Андрей Панов.

«Билеты на сайте «Аэрофлота» на рейсы, которые лоукостер будет выполнять из Шереметьево, начнут продаваться в мае после подписания договора о код-шеринге», – заявил он.

Не так давно руководство «Аэрофлота» пояснило отказ от введения так называемых негарантированных билетов. Изначально предлагать такие билеты пассажирам планировали в разгар пандемии, когда возникали регулярные отмены рейсов, изменения в их расписании и замены воздушных судов. Сейчас в их продаже не видят необходимости.