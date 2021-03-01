Пожилой тренер отправлен в СИЗО Екатеринбурга после обвинения в педофилии

Екатеринбург, 1 марта. Адвокат 83-летнего тренера из Екатеринбурга Вера Афанасьева заявила, что ее клиент не домогался до воспитанниц секции. По ее мнению, все дело в детской обиде.

Фигурант уголовного дела о педофилии является видным и уважаемым работником в области спорта. Правоохранители считают, что тренер по настольному теннису распускал руки, щупал 11-летнюю потерпевшую через одежду. По мнению адвоката, подзащитный является крайне доверчивым человеком. Он подписал явку с повинной, поверив, что его отпустят. В итоге тренер-пенсионер оказался в СИЗО.

Афанасьева обратила внимание, что клиент абсолютно не знал, как работает «система», поэтому и подписывал нужные для следователя документы. Только после оформления бумаг ему вызвали адвоката. Юрист пояснила тренеру, что он таким образом себя оговорил. Поняв, что следователь обхитрил его, пенсионер отказался от признания, сообщало E1.ru.

Пострадавшая сторона утверждает, что тренер приставал к ребенку при свидетелях. Между тем опрос находившихся в тот день воспитанников позволил установить только один факт: якобы пострадавшая вела себя возмутительно и мешала другим детям заниматься. Сторона обвиняемого подчеркивает, что тренер выгнал школьницу за плохое поведение. Кроме того, у нее не было разрешение от матери и медицинской справки. Ребенок обиделся и оговорил наставника.

Обвиняемому грозит от 12 до 20 лет колонии.

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