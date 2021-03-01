Не сдавшиеся: Альгис Микульскис о седьмой годовщине «Русской весны» на Украине

В первый день марта 2014 года на юго-востоке Украины начались события, благодаря которым ту весну стали называть «русской». О том, что же тогда случилось в преимущественно русскоязычном промышленном регионе страны-соседки России и что происходит там сейчас — в авторской колонке специального корреспондента ФАН Альгиса Микульскиса.

Недовольство в Донбассе начало зреть задолго до Евромайдана. С середины 1990-х годов политика Киева вызывала все большее возмущение у тех, кто считал соседнюю Россию своей сестрой. Позднее, уже в 2004-м, масла в огонь подлила и «Оранжевая революция», благодаря которой президентом Украины стал Виктор Ющенко. Он учредил Украинский институт национальной памяти, одним из первых практических результатов работы которого стало признание Романа Шухевича Героем Украины.

Стоит ли говорить, что начали творить националисты, почувствовав полную безнаказанность и государственную поддержку! И стоит ли напоминать, что антироссийский и антирусский морок уже тогда уверенно становился главным элементом украинской идеологии, да еще и неплохим «экспортным товаром»...

Терпение на юго-востоке кончилось в 2014-м. Силовая антиконституционная смена власти в столице, языковая дискриминация, угрозы окончательно поднявших головы ультраправых навести свои порядки в регионе… Все это и привело к тому, что люди вышли на улицы. Сначала без оружия — блокировались и занимались административные здания, создавались альтернативные органы власти… Маховик событий раскручивался все быстрее. Столкновения между сторонниками и противниками Майдана происходят в Харькове, Донецке, Луганске.

16 марта свой выбор делают Крым и Севастополь. В этот же день на заседании украинского правительства Арсений Яценюк заявляет о том, что все виновники беспорядков будут найдены и наказаны. В этой же речи звучит и упоминание о российской армии, якобы заставившей крымчан проголосовать нужным России образом.

«Украинское государство найдет всех зачинщиков сепаратизма и раскола, которые сейчас под прикрытием российских военных пытаются уничтожить украинскую независимость. Мы найдем всех, через год, через два, привлечем к суду и будем судить в украинских и международных судах. Земля под ногами будет гореть!»

7 апреля исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов создает «антикризисный штаб» и заявляет об «антитеррористических мероприятиях», которые будут проводиться в отношении тех, кто взялся за оружие. Гражданская война разгорается все жарче.

2 мая случается «Одесская Хатынь» и становится окончательно понятно: скоро все это не закончится. Военный корреспондент Олег Блохин вспоминает о тех днях:

«Когда начались первые убийства, потом — Одесса… Было такое ощущение, что это беда, но пока не самая большая. Самая большая беда впереди. Так оно и вышло в результате. Мы видели число погибших людей, разрушенный Донбасс… Ну, как есть. На сегодняшний день людям, которые защищают свои дома, отстаивают свое право быть теми, кем они хотят — приходится платить за это право кровью!»

11 мая Донецкая и Луганская народные республики проводят референдумы о независимости и по их итогам, на следующий день, объявляют о своем выходе из состава Украины. При этом власти республик требуют у Киева немедленного вывода армейских подразделений и частей Национальной гвардии со своих территорий. В ответ украинское правительство только наращивает численность войсковой группировки, усиливая ее броней и вертолетами. Начинаются артиллерийские обстрелы городов.

Потом были бои за Донецкий аэропорт, знаменитые «котлы», рейды Гиви и Моторолы. И погибшие… Много погибших.

Войну, конечно, пытались остановить — переговорами, минскими соглашениями, созданием Контактной группы по урегулированию. Но война то затихала на некоторое время, то вновь разгоралась. Не закончена она и сейчас. Киев вновь загремел оружием и начал стягивать силы к границам республик.

Знающие люди говорят, что заваривается нечто страшное. Об этом свидетельствует количество техники в приграничных районах. При этом в Раде уже готовятся новые законы для тех, кто живет в ЛДНР, обговариваются тюремные сроки для получивших российские паспорта. Президент же, Владимир Зеленский, по новой украинской традиции продолжает вдохновенно махать хвостом перед Западом и уже готов предоставить ему полный доступ к воздушному пространству своей страны.

Но ведь должны же понимать в Киеве: любая провокация с их стороны, любой артобстрел или наступление будут расценены как отмена всех договоров. Россия ответит на это уже не в фантазиях сетевых украинских болтунов, а наяву и всеми имеющимися конвенционными средствами. И тогда придется поплатиться за все — и за Одессу, и за авиаудары по Луганску, и за обстрелы жилых кварталов Донецка…

Семь лет «Русская весна» держит свои позиции в непокорных республиках. Люди живут так, как выбрали сами. Нелегко, да… Но они теперь в огромном своем количестве — граждане Российской Федерации. Имеющие право на родной язык и на память. На русскую память о русских героях вместо памяти о тех, кого им пытались подсунуть почитатели нацистов и их слуг.