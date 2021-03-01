Медведчук назвал преступлением отказ Украины от российской вакцины «Спутник V»

Киев, 1 марта. Отказ от российской вакцины «Спутник V» властями Украины глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук назвал преступной ограниченностью.

Правительство страны наплевало на нужды граждан, которые подвергаются опасности из-за риска заразиться COVID-19. Об этом украинский политик заявил в эфире телеканала «Украина 24».

«У меня были переговоры с президентом России Владимиром Путиным в октябре. Он пообещал оказать помощь и предоставить вакцину «Спутник V» Украине. Но власти промолчали. После этого я договорился с российским руководством о производстве этой вакцины на Украине, на харьковском предприятии. И отказываться сегодня не просто от вакцины, а от ее производства — это ограниченность власти», — заявил Медведчук.

Вакцину российской разработки «Спутник V» политик признал одной из самых популярных в мире, она находится в числе лидеров наравне с Pfizer.

Ранее в отношении партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» были предприняты действия со стороны украинских властей, которые представитель Кремля Дмитрий Песков назвал репрессивными. В Москве выразили опасения, что такая политика в Киеве будет набирать обороты.