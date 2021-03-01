Национальное торжество Пурим может привести к вспышке коронавируса в Израиле

Иерусалим, 1 марта. Жители Иерусалима отпраздновали национальный еврейский праздник Пурим, нарушив все коронавирусные ограничения. Теперь власти опасаются новой вспышки COVID-19.

Власти Израиля и мэрия Иерусалима выразили озабоченность прошедшими празднованиями и привели в пример события прошлого года, когда празднование Пурима в нарушение всех возможных ограничений и социальной изоляции привело к резкому скачку заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщает ABC News.

В этом году правительство призывало Израильтян не повторять ошибку и оставаться дома. Также полиция перекрыла въезд в Иерусалим и с особой жесткостью пресекала любые попытки публичных собраний. Однако никакие ограничения не остановили евреев от массовых собраний и групповых молитв в наиболее ортодоксальных районах города.

Ортодоксальные евреи известны своими систематическими запретами коронавирусных ограничений и полным игнорированием запретов, связанных с эпидемиологической обстановкой. Так, например, телеканал Israeli TV показал, что даже когда полиция перекрыла въезд в город, иудеи выходили из машин и целыми семьями шли в город пешком по обочине.

В Пурим евреи отмечают победу иудейского народа над персидским тираном Артаксерксом и его любимцем Аманом. В этот день евреи традиционно распивают алкоголь в больших компаниях, танцуют и надевают карнавальные костюмы.

Ранее Федеральное агентство новостей писало об успешном отражении сирийскими войсками ПВО ракетного удара со стороны Израиля по Дамаску.