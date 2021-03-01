Внебрачный сын Грачевского объяснил, почему не поехал на похороны отца

Москва, 1 марта. Максим Красиков, объявивший себя внебрачным сыном режиссера Бориса Грачевского, объяснил, почему не поехал на кладбище вместе с другими родственниками худрука «Ералаша».

По словам Красикова, он присутствовал на церемонии прощания со знаменитым режиссером в Доме кино в Москве. Траурное мероприятие провели спустя три дня после смерти Грачевского.

Мужчина появился за считанные минуты до того, как из Дома кино стали выносить гроб. Он вспомнил, что в тот момент на сцене практически никого не осталось, только служба, помогавшая с похоронами.

«Проводил ушедшую машину, видел, как сидела в автомобиле Катя (Екатерина Белоцерковская, вдова режиссера. — Прим. ФАН)», — рассказал он в интервью Андрею Малахову в шоу «Прямой эфир».

Красиков подчеркнул, что не поехал вместе с другими близкими режиссера на Троекуровское кладбище.

«Потому что понимал, там будут журналисты, а я не настолько близок, чтобы вот так прям провожать до конца, не видел смысла. Я все равно не в этой семье», — пояснил он.

Грачевский скончался 14 января из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Режиссеру был 71 год. Белоцерковская не раз была на могиле мужа. Посетила она кладбище и спустя 40 дней после кончины «отца» «Ералаша».