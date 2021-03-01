Украинский блогер посоветовал Зеленскому скорее привиться вакциной CoviShield

Киев, 1 марта. Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что все желающие привиться от коронавируса смогут сделать это до конца года.

Правда, политик не указал, какую именно вакцину врачи будут колоть украинцам. Индийское средство CoviShield от компании Serum Institute интересует немногих. Украинский блогер, депутат 8-го созыва Верховной рады Борислав Береза заявил, что репутация этой вакцины «ниже плинтуса», ее нужно спасать. Для этого следует публично привить представителей «верхушки».

По его словам, нужно, чтобы этим препаратом вакцинировали украинского лидера Владимира Зеленского и его супругу. После чего привиться должен премьер-министр страны Денис Шмыгаль, а также весь кабмин и члены фракции «Слуга народа». Борислав Береза готов стать независимым экспертом и подтвердить, что Зеленскому введут именно CoviShield. Сейчас большинство украинцев ожидают поставок вакцины Pfizer.

В феврале на Украине объявили о старте прививочной кампании от COVID-19. Однако сразу после этого количество зараженных увеличилось. Буквально на следующий день после старта вакцинации их зарегистрировали на 50% больше, отметили в Минздраве страны.