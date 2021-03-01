Совфед указал на готовность России ответить на новые санкции Евросоюза

Москва, 1 марта. Россия ответит на новые санкции Европейского союза в случае их введения. Об этом заявил член международного комитета Совфеда Андрей Климов.

Реакция РФ на «подобного рода выходки» всегда была, отметил собеседник РИА Новости. Сложившаяся ситуация лишь подтверждает, что Европейский союз «не слышит» Россию уже 15 лет, добавил Андрей Климов.

Постпреды ЕС запустили механизм оформления антироссийских санкций. Более 25 стран согласовали ограничения против России из-за ситуации с осужденным блогером Алексеем Навальным. РФ предостерегает ЕС от такого шага, так как за ним последуют ответные действия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.