Илья Прусикин отреагировал на смерть бывшей коллеги по Little Big

Санкт-Петербург, 1 марта. Экс-участница рейв-группы Little Big Анна Кастельянос была найдена мертвой в своей квартире в Санкт-Петербурге. Тело артистки обнаружили волонтеры.

Анна Кастельянос была у истоков создания группы Little Big. Вместе с коллективом она выступала c 2013 по 2016 годы Солист Little Big Илья Прусикин в своем Instagram-аккаунте вспомнил о работе с Кастельянос. По словам музыканта, коллега всегда была полна энергии и силы.

«Не стало хорошего человека... С Анной Каст и Олимпией мы начинали Little Big, но в дальнейшем наши пути разошлись <...> Для меня она всегда жива!» — написал Прусикин.

В последнее время Кастельянос жаловалась на сильные боли в спине и практически была прикована к кровати. Известно, что у нее была третья степень инвалидности из-за ряда хронических заболеваний. Экс-участницу Little Big навещали волонтеры, один из которых 28 февраля и обнаружил ее тело в квартире на Рыбацком проспекте. Точная причина смерти Кастельянос станет известна только после судебно-медицинской экспертизы. Вскрытие назначено на 1 марта.

Источники сообщили ФАН, что из-за проблем со здоровьем бывшая солистка Little Big не смогла выплатить долг по кредиту. Сумма задолженности составляет более 140 тысяч рублей.