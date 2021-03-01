Помощник премьер-министра Японии ушла в отставку после взятки едой

Токио, 1 марта. Помощник премьер-министра Японии Есихидэ Суги по связям с общественностью Макико Ямада подала в отставку после ужина стоимостью $700, оплаченного одной из японских телекомпаний.

Японская оппозиция не перестает критиковать и призывать Ямадо к ответу за ужин, произошедший еще в 2019 году. Женщина заявила, что не осознавала всей серьезности последствий обычного делового ужина.

В списке обязанностей Ямадо, подчеркивает ABC со ссылкой на Japan Times, состоит отбор представителей СМИ на брифинги премьер-министра. Ужин ей оплатили компания Tohokushinsha Film Corp., в которой работает сын премьера Суги. Когда об этом узнала общественность, в адрес Суги и Ямадо посыпались обвинения в кумовстве, хотя ни для кого не секрет, что в Японии сложно попасть на прибыльную работу без соответствующих связей.

Принятие приглашения на ужин со столько дорогими блюдами и напитками — бесспорное нарушение кодекса трудовой этики для японских бюрократов. Есть подозрения, что помимо Ямадо на такие же ужины приглашали и других крупных японских чиновников. Многих из них уже уволили, а сам президент Tohokushinsha Film Corp. тоже подал в отставку.

Макико Ямада госпитализирована с тяжелой болезнью, сообщил ранее генсек кабинета министров Японии Кацунобу Като. Ямада подала в отставку во время лечения, и премьер-министра Суга ее принял. Ранее Ямада и Суга работали вместе в министерстве телекоммуникаций Японии.

Федеральное агентство новостей писало, что японские интернет-пользователи призывали к войне с Россией за Курилы и требовали «задушить» Россию экономическими санкциями.