Поиски утонувших в реке Волге детей продолжаются. ФАН-ТВ

28 февраля два мальчика утонули в Саратовской области, в городе Вольск. Сообщается, что пять детей гуляли по Волге без сопровождения взрослых.

Шестилетний Майкл Н. провалился под лед, его 11-летний брат Александр Д. бросился на помощь, но тоже провалился. ЧП произошло 28 февраля. Поиски тел детей продолжаются. Известно, что дети жили в благополучной семье, мальчики хорошо учились.