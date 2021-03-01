Поиски утонувших в реке Волге детей продолжаются. ФАН-ТВ

28 февраля два мальчика утонули в Саратовской области, в городе Вольск. Сообщается, что пять детей гуляли по Волге без сопровождения взрослых.
Шестилетний Майкл Н. провалился под лед, его 11-летний брат Александр Д. бросился на помощь, но тоже провалился. ЧП произошло 28 февраля. Поиски тел детей продолжаются. Известно, что дети жили в благополучной семье, мальчики хорошо учились.
«Водолазные работы вчера проводились весь день сотрудниками областной службы спасения. В настоящее время тела детей не найдены, поиски продолжаются. Обстоятельства происшествия все еще уточняются, однако сразу можно сказать, что беспечность взрослых в который раз привела к трагедии и необратимым последствиям», — прокомментировал трагедию главный госинспектор по маломерным судам ГУ МЧС по Саратовской области Артем Голубев.