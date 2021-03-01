Звездный адвокат Жорин дал оценку обвинению Земфиры в плагиате обложки ее альбома

Москва, 1 марта. Звездный адвокат Сергей Жорин в беседе с ФАН прокомментировал новость о том, что певицу Земфиру обвинили в плагиате обложки ее нового альбома «Бордерлайн», выпущенного 26 февраля 2021 года. По словам юриста, пока не очевидно, какое развитие получит эта претензия.

Напомним, что американский музыкант Лео Лугански (Leo Luganskiy) обвинил Земфиру в плагиате обложки пластинки. В тот же день музыкант выложил в Twitter изображения, доказывающие факт нарушения авторских прав: его сингл «Brdrline» 2019 года вышел практически в точно таком же исполнении — перечеркнутые белые буквы на черном фоне. Существенная разница лишь в том, что у Земфиры название альбома написано на русском языке, а у Лугански — на латинице.

По словам адвоката Сергея Жорина, как в Российской Федерации, так и за пределами страны подается много исков, связанных с нарушением авторских прав, однако эти дела не совсем очевидны.

«Как правило, такие дела в итоге заканчиваются назначением соответствующей экспертизы, чтобы понять, было ли заимствование в данном случае, — заявил собеседник ФАН. — Была ли переработка уже созданного произведения, или это что-то новое. Заканчиваются они, безусловно, по-разному: все зависит от позиции той или иной стороны».

Адвокат подчеркнул, что любой вопрос, связанный с нарушением авторских прав, требует глубокого анализа.

«Во-первых, нужно разобраться, кто вообще был автором, — отметил Сергей Жорин. — Авторское право возникает с момента создания произведения и не требует отдельной регистрации, как, например, патент или товарный знак. Затем нужно разбираться, было ли отчуждение имущественных прав, кто является правообладателем. Также в некоторых спорных ситуациях заказываются внесудебные исследования».

Известный адвокат также обратил внимание на проблему авторского права, связанную с обложками музыкальных произведений.

«Проблема в том, что именно может требовать правообладатель, — подчеркнул Жорин. — Компенсация — это еще не так страшно, как, например, требование запретить распространение, удалить уже изданный тираж. Это всегда самое неприятное. Поэтому правообладатели часто ждут, пока альбом распространится, а дальше выходят с каким-либо предложением».

Сергей Жорин отметил, что пока трудно определить, у какой стороны более выигрышная правовая позиция.

«То, что кажется обывателю очевидным, очень неочевидно, — заметил адвокат. — В этом и заключается особенность споров по вопросам интеллектуальной собственности. Если правообладатель посчитает, что его права нарушены, то он, конечно, может обратиться в суд. И тогда дальше уже будет спор».

Ранее ФАН рассказывал, как поклонники и критики восприняли новый альбом Земфиры «Бордерлайн».