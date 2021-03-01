Футбольный клуб «Шахтер» попал под «языковой» закон Украины

Киев, 1 марта. Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь уличил донецкий «Шахтер» в нарушении закона из-за перевода пресс-конференции на русский язык.

Дублирование послематчевой пресс-конференции донецкого «Шахтера» вызвало критику на Украине. Свое недовольство этим в эфире YouTube-канала «ТаТоТаке» озвучил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь. Омбудсмен заявил, что законодательство Украины не предусматривает перевод текста пресс-конференций на русский.

«Тренеры могут выступать на разных языках, но вы, как гражданин Украины, имеете право на получение информации и услуг на государственном языке», — заключил Креминь.

Более того, по мнению омбудсмена, украинский спорт должен быть исключительно «украиноязычным по умолчанию». В «Шахтере» пока никак не реагировали на обвинения в нарушении закона.

Недавно футболисты донецкого клуба вышли в 1/8 финала Лиги Европы 2020/21. В следующем раунде плей-офф «Шахтер» сыграет с римской «Ромой». В 1/8 финала второго по значимости клубного турнира континента Украину также представит киевское «Динамо».