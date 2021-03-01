Рожденные 1 марта: почему Прилучный ушел от Муцениеце к похожей на экс-жену Карпович

Громкий развод одной из самых красивых российских звездных пар — Агаты Муцениеце и Павла Прилучного — заставил поклонников заподозрить, что все дело в измене. Действительно, в Сети вот уже больше года обсуждают роман Прилучного с актрисой Мирославой Карпович, которая, возможно, и сыграла роль разлучницы.

У Муцениеце с Карпович довольно много общего. Обе родились 1 марта: Агата — в 1989 году, Мирослава — в 1986-м. Обе приехали покорять Москву из бывших советских республик: Агата из Латвии, Мирослава — с Украины. Некоторые отмечают, что обе девушки немного похожи внешне, а пользователи Сети заметили, что Павел Прилучный имеет внешнее сходство с отцами актрис.

Психологи отмечают, что в этом случае схожесть предпочтений объяснима: вероятно, Прилучного привлекает определенный тип женщин, а Агату и Мирославу подсознательно тянет к мужчинам, напоминающим их отцов. По признанию самой Муцениеце, ее отец похож на Павла не только внешне. Отец Агаты был барменом и умер от алкоголизма, когда та была маленькой. О Прилучном, увы, известно, что он не враг бутылке, и это еще мягко сказано…

Мнение психолога

Астропсихолог Алена Полынь считает факт, что обе женщины Павла Прилучного родились 1 марта, достаточно важным, но отнюдь не определяющим.

«Мы должны разобраться, что такое отношения и как они связаны с датами, судьбой и так далее, — отметила Полынь в комментарии ФАН. — Встреча с человеком определенного типа, которая перерастает в личные отношения, запрограммирована нашим сознанием, а не неким богом или силами свыше. Наше сознание по тем или иным причинам ищет определенный типаж человека».

И получаем мы то, что ищем, а потом, увы, нередко понимаем, что искали человека, который будет вести себя так, как мы бы не хотели, чтобы себя с нами вели, говорит собеседница ФАН. Отсюда разочарование Муцениеце, когда супруг стал проявлять себя как ревнивец и агрессор.

«Человек редко меняется во взрослом возрасте, а для изменений нужна огромная внутренняя работа. Прилучный вряд ли пытался себя изменить, как и не пытались себя менять Агата или Мирослава. Все они изначально искали партнеров для решения каких-то своих внутренних задач, пытаясь проработать свою собственную программу», — говорит астропсихолог.

Если в старых отношениях что-то не ладилось, то в новых всегда надо учитывать предыдущие ошибки, но большинство людей этого не делает.

«Люди бросаются в новые отношения как в омут с головой, поэтому они обречены снова прорабатывать все ту же программу. Кроме того, люди склонны искать партнеров, которые либо являются полной противоположностью их родителям, либо очень похожи на родителей. Это зависит от того, какие отношения у родителей были с ними и какие отношения были у родителей между собой», — подчеркнула Алена Полынь.

Как развалился брак Прилучного и Муцениеце

Напомним, семейный союз Павла Прилучного и Агаты Муцениеце, которые познакомились на съемках сериала «Закрытая школа», просуществовал 10 лет. У пары двое детей — восьмилетний Тимофей и пятилетняя Мия. Тем не менее брак Агате и Павлу сохранить не удалось.

К разрыву привело много негативных факторов, которые, вероятно, копились не один год. Судя по всему, в первую очередь отношения подкосило поведение Павла. Он ревновал жену, но при этом достаточно часто ей изменял (Агата, по ее словам, в браке хранила верность мужу).

Звезда сериала «Мажор» часто выпивал. В этом состоянии терял над собой контроль, как следствие — скандалы и, возможно, рукоприкладство с его стороны. До суда дело не дошло, но сейчас Муцениеце ведет You-Tube шоу «Честный развод», посвященной именно этой больной для нее теме. Впрочем, обсуждать свою личную жизнь с ФАН Агата отказалась.

Из ее записей в соцсетях известно, что даже после официального развода с обещанием друг другу «остаться людьми» и сохранить нормальные отношения ради детей агрессия со стороны Павла продолжалась. Это сопровождалось пьяными разборками, рукоприкладством, угрозами выгнать Агату из их общего дома, отбиранием телефона и тому подобными историями. Их число, увы, возросло во время самоизоляции из-за пандемии COVID-19, когда люди поневоле оказались заперты друг с другом.

В итоге Агата забрала детей и съехала от экс-супруга. В своем шоу и давая интервью, например Ксении Собчак, Агата находила для Павла слова оправдания и нередко говорила о своей любви к нему. Видимо, ей пока трудно отпустить его и начать жизнь с чистого листа, а, может, в душе она надеется, что все еще как-то образуется.

Разлучница Карпович

С Прилучным звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович знакома довольно давно. По слухам, их отношения сначала не выходили за рамки дружбы между коллегами. Но потом, вероятно, между ними пробежала искра. Поговаривают, что искра пробежала еще до того, как Муцениеце и Прилучный официально расторгли брак. Считается, что весной прошлого года, когда брак Прилучного окончательно дал течь, его роман с Карпович стал быстро развиваться, о чем, как водится, последней узнала супруга.

В соцсетях Мирославу резко раскритиковали за то, что та сыграла роль разлучницы. Но Карпович, похоже, девушка без комплексов. Особенно, когда дело касается ее личной жизни. А связь с одним их российских секс-символов (у Прилучного репутация одного из самых привлекательных российских представителей шоу-бизнеса) только повысила популярность Мирославы, резко увеличив число ее подписчиков в соцсетях.

Вскоре Павел и Мирослава перестали держать свои отношения втайне, они вместе съездили в Крым, захватив с собой детей Павла от Муцениеце. А затем Прилучный и Карпович съехались и стали вместе жить в доме, который была вынуждена покинуть Агата.

Впрочем, не факт, что этот союз продлится долго. Прилучного уже заметили с другими женщинами, в том числе с дочерью Константина Кинчева…

Ранее ФАН сообщал, что Мирослава Карпович впервые опубликовала фото отца, и он действительно оказался похож на Павла Прилучного. При этом ранее похожая ситуация имела место с Агатой Муцениеце. А актриса Лукерья Ильяшенко рассказала, как столкнулась с травлей из-за совместного снимка с Прилучным.