Банк России понизил курсы доллара и евро на 2 марта

Москва, 1 марта. Официальные курсы доллара и евро на 2 марта представлены Центробанком России. Иностранные платежные средства станут дешевле, так как биржевые торги оказали рублю поддержку.

Доллар во вторник, 2 марта, будет стоить 74,04 рубля, евро подешевеет до 89,446 рубля. Первые торги недели обеспечивают рублю дополнительное усиление в связи с повышенным интересом инвесторов к рисковым активам. К таковым относятся ценные бумаги, связанные с российскими властями и национальным энергетическим сектором.

Ситуация в мировом финансовом секторе напрямую связана с нефтяным ралли, возникшим в начале текущего года. Аналитики считают, что мир находится на пороге очередного энергетического суперцикла. Такое положение рынка будет крайне выгодным России — за счет дорожающего барреля удастся увеличить приток средств в федеральный бюджет.