Стоянов вспомнил, как заменил Михаила Ефремова в сериале «Вампиры средней полосы»

, 1 марта. Народный артист России Юрий Стоянов рассказал о непростой работе над сериалом «Вампиры средней полосы». Премьера проекта состоится 12 марта.

Стоянов сыграл в сериале главную роль — главаря смоленского клана вампиров. По словам актера, это был второй случай в его карьере, когда сценарий был написан специально для него. После съемок пилотной серии, которую показали на фестивале телесериалов в 2018 году в Иванове, проект был запущен в производство. Однако через некоторое время работу пришлось остановить по продюсерско-административным причинам, объяснил Стоянов.

«Прошло довольно много времени, у меня были подписаны другие договоры, и я уже снимался в новых проектах. И вдруг снова возникли эти съемки. И хотя мне безумно хотелось сыграть эту роль, я не мог подводить других людей и потому отказался от «Вампиров», — рассказал артист.

На свою роль Стоянов порекомендовал своего коллегу Михаила Ефремова. Он уже отснялся в 30% материала, когда произошла смертельная авария. Ефремов попал под следствие, поэтому съемки вновь оказались под угрозой срыва. Тогда создатели проекта вновь обратились к Юрию Стоянову.

«Я согласился, поскольку в этом варианте никого не подсиживал. И, кстати, через адвокатов Ефремова мне не так давно передали от него очень трогательное послание, в том числе со словами благодарности, что я выручил его и группу с этой работой», — поделился Стоянов в беседе с изданием «Петербургский дневник».

Актер Михаил Ефремов был признан виновным в смертельном ДТП. В феврале он отправился на поезде под конвоем ФСИН России в колонию, где будет отбывать наказание.