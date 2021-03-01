Аналитик из США рассказал об уникальности сверхсекретной российской АПЛ

Вашингтон, 1 марта. Американский военный эксперт назвал российскую атомную подлодку «Белгород» одной из самых таинственных и менее изученных субмарин в мире.

Атомная подводная лодка К-329 «Белгород» российского производства является уникальной в своем роде. Об этом пишет американское издание Covert Shores, передает «ПолитРоссия» в эксклюзивном пересказе статьи.

По словам автора публикации и эксперта в области изучения подводной войны Х.И. Саттона, АПЛ «Белгород» получит в оснащение стратегическое ядерное вооружение «Посейдон» (Kanyon по классификации НАТО), и ее задачей будет выполнение секретных боевых миссий на морском дне. Он также обращает внимание читателей на то, что «Посейдон» при длине более 20 метров и диаметре около двух метров является самой большой торпедой в мире на текущий момент.

Kanyon, в первую очередь, представляет собой средство ядерного сдерживания, призванное действовать как оружие второго удара.

«Тот факт, что «Посейдон» проходит под противоракетной обороной и отсутствие зависимости от спутников, делают его несущим медленную, но неизбежную смерть», — подчеркивает Саттон.

По его мнению, особенно важным остается то, что это диверсификация российского ядерного сдерживания, а не полноценная замена ракетам, запускаемым с АПЛ. Поэтому в планы РФ до сих пор входит замена старых подлодок с баллистическими ракетами на новые «Борей-А».

Ранее стало известно, что российская атомная подлодка «Белгород» вызвала тревогу в военно-экспертном сообществе США.