В МИД РФ назвали причину срыва переговоров Ирана и США по ядерной сделке

Москва, 1 марта. Авиаудар США по Сирии сказался на проведении неформальных дипломатических консультаций между Вашингтоном и Тегераном по поводу иранской ядерной сделки.

Таким мнением с ТАСС поделился замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отметив, что тем самым Вашингтон также проявил неуважение к суверенитету Сирии. Дипломат сообщил, что не исключает вероятности того, что американская сторона намерено провела операцию в САР с целью срыва переговоров с Тегераном.

«Нельзя не обратить внимание на то, что удар в нарушение международного права по объектам в Сирии, которые, как утверждается американскими представителями, имели отношение к поддерживаемым Ираном формированиям, пришелся на самый ответственный момент работы над идеей организации такой встречи», — сообщил Рябков.

В МИД также подчеркнули, что Кремль сожалеет о том, что встречу США и участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе так и не удалось организовать.

Ранее Федеральное агентство новостей передало, что президент США Джо Байден обратился к Ирану после удара по Сирийской Арабской Республике и советовал Тегерану впредь «быть осторожнее».