Названы сроки создания «зеленого коридора» для туристов в Болгарии

София, 1 марта. «Зеленый коридор» может открыться в Болгарии для иностранных туристов в конце весны 2021 года. Такую информацию предоставили в болгарском министерстве туризма.

Граждане России, Израиля, Украины, Великобритании и Словакии смогут попасть в Болгарию по «зеленому коридору». Черноморские аэропорты готовятся к принятию иностранных туристов с соблюдением всех мер по нераспространению коронавируса, заверили в ведомстве.

Более 70 тысяч путешественников из других стран посетили Болгарию за первые шесть недель 2021 года, обратила внимание вице-премьер страны Марияна Николова. Посетить страну можно только при наличии отрицательного результата теста на коронавирус.

Финская авиакомпания Finnair может возобновить полеты из Хельсинки в Москву через месяц, сообщили ранее в пресс-службе авиаперевозчика. Месяцем ранее компания разрешила полеты из столицы Финляндии в Петербург.