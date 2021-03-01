Внебрачный сын Грачевского рассказал о возбужденном против него уголовном деле

Москва, 1 марта. Максим Красиков, называющий себя внебрачным сыном художественного руководителя «Ералаша» Бориса Грачевского, объяснил свои долги на десятки миллионов рублей.

По словам Красикова, в его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Впоследствии ее частично переквалифицировали на «Присвоение и растрату».

Как объяснил 38-летний мужчина, который утверждает, что имеет знания в юридической области, виной всему его конфликт с бывшим партнером. Красиков занимается ресторанным бизнесом.

«Он бросил угрозу в мой адрес. Через полгода я был задержан, допрошен, было следствие, которое не смогло ничего доказать. Судьей было принято решение о возвращении его прокурору, ошибок огромное количество в деле», — рассказал Красиков в интервью Андрею Малахову для передачи «Прямой эфир».

Телеведущий задался вопросом, почему мужчина, оказавшись в непростой ситуации, не обратился к знаменитому отцу за помощью. Красиков в ответ признался, что такое недоумение его поступок вызвал не только у Малахова.

«Это было бы фаталити. Я бы не смог признаться в этом. То есть не звонил никогда, чтобы погордиться, а тут: «Помоги». Нет, я сам», — отрезал он.

Красиков рассказал в шоу Малахова и о том, как его мать познакомилась со знаменитым режиссером. По его словам, женщина работала в детском лагере «Орленок», который не раз посещал Грачевский.