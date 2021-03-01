Иран отказывается возвращаться в ядерную сделку на прежних условиях

Тегеран, 1 марта. Иран отказался от участия в неформальной встрече лидеров США и ЕС по вопросу восстановления ядерной сделки с Тегераном, расторгнутой экс-президентом Америки Дональдом Трампом.

Представители Ирана заявили, что рассмотрели приглашение, отправленное им главной европейской дипломатии Жозепом Боррелем. На повестке дня было возвращение Ирана в ядерную сделку 2015-го года, где после выхода США на Иран были наложены односторонние санкции.

Иранское правительство с возмущением отвергает любые возможности диалога с Западом по сделке до тех пор, пока все санкции не будут сняты.

«С учетом всех последних действий и заявлений, совершенных США и пятью странами ЕС, мы не считаем возможным участие в подобных неформальных встречах, предложенных главой европейской дипломатии», — сообщил пресс-секретарь МИД Ирана Саид Хатибзаде в ходе брифинга, сообщают иранские медиа.

Лидеры США и Ирана не могут сойтись во мнении, кто должен первым пойти на уступки. Тегеран требует от Вашингтона незамедлительного снятия санкция, однако в ответ слышит только призывы вернуться к соблюдению условий сделки, которые он якобы систематически нарушал. Ранее глава иранского МИД Джавад Зариф обозначал возможные маневры, которые позволили бы сторонам прийти к компромиссу.

Соединенные Штаты уже выразили свое разочарование нежеланием Тегерана возвращаться к конструктивному диалогу.

«Несмотря на то, что мы разочарованы в действиях Ирана, мы остаемся открыты для возвращения к осознанной дипломатии с целью достичь обоюдного возвращения к ядерной сделке с главными ее участниками», — заявила пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки.

Ранее Федеральное агентство новостей писало, что Иран отказался от прямых консультаций с США и ЕС по реанимации ядерной сделки.