В России выявлено 3,5 тысячи мутаций коронавируса

Москва, 1 марта. Медики выявили у россиян около 3,5 тыс. мутаций коронавируса. Такие данные предоставили в Федеральном медико-биологическом агентстве.

Российские препараты эффективно борются с новыми штаммами. К тому же в ФМБА отметили, что к середине марта планируется завершить первую фазу клинических исследований препарата против коронавируса «Мир-19». Клинические испытания стартуют летом.

Специалисты из РФ создали и зарегистрировали три препарата от коронавируса. В их покупке заинтересованы многие страны. Особую популярность обрел препарат «Спутник V». Это первая российская вакцина от коронавируса. Ее зарегистрировали в августе 2020-го. В Чехии этот препарат могут начать применять без одобрения ЕС.