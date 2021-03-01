Сразу несколько российских компаний подали заявки на товарный знак Clubhouse

Москва, 1 марта. В случае одобрения хотя бы одной из поданных заявок компании смогут регулировать работу голосовой соцсети Clubhouse на территории России.

В Роспатент уже обратились холдинг «Выбери радио» Ивана Таврина и петербургская студия веб-разработки «Креобитс». Последняя компания подала заявку на товарный знак по классам программного обеспечения.

Как объяснил гендиректор «Креобитс» Артем Рутковский, студия намерена создать сайт с ответами на популярные вопросы о Clubhouse, а товарный знак необходим для защиты инвестиций в его разработку.

Холдинг «Выбери радио» подал три заявки на товарные знаки Clubhouse, Clubhouse Radio и Clubhouse Audio. Также они распространяются на услуги «социальных сетей онлайн» и «доступа на дискуссионные форумы в интернете».

Юристы считают, что популярность Clubhouse не оставляет шансов российским компаниям получить товарный знак. Однако сами владельцы соцсети не пытались зарегистрировать Clubhouse в России. Если даже одна заявка будет одобрена, заявители смогут потребовать удаления соцсети из онлайн-магазинов приложений для России.

Голосовая соцсеть Clubhouse продолжает набирать популярность. Однако эксперты считают, что своим функционалом приложение активно привлекает мошенников.