Путин заявил об эффективности российских вакцин против новых штаммов COVID-19

Москва, 1 марта. Имеющиеся в России вакцины эффективны против новых штаммов коронавируса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Мутации COVID-19 пугают население Европы и всего мира, однако имеющиеся в РФ препараты эффективно борются с новыми штаммами. Об этом Путин сообщил в ходе встречи с главой Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой (ФМБА).

Всего в России зарегистрировано три вакцины против COVID-19. Использование отечественного препарата «Спутник V» одобрили более чем в 25 странах мира. Ранее президент Чехии Милош Земан направил лидеру РФ письмо с просьбой предоставить Праге российский «Спутник V». Политик и экс-сенатор Франц Клинцевич заявил, что регистрация вакцины в других государствах и желание стран ЕС приобрести препарат говорит о его высоком уровне эффективности и безопасности.