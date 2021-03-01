Школьницу без билета высадили на мороз в Кировской области

Киров, 1 марта. Прокуратура проверит сообщение о нарушении прав 12-летней девочки, которую выгнали из маршрутки из-за нехватки денег.

Ученица возвращалась домой из поселка Садаки. При оплате проезда у нее не хватило одного рубля. Кондуктор рейсового автобуса №33 решила высадить ребенка на остановке. При этом температура воздуха на улице в этот момент достигала -25 градусов, передает портал «Свойкировский.рф».

Вместе с тем у девочки разрядился телефон, и она не могла сообщить родственникам о случившемся. Надзорное ведомство взяло расследование дела под личный контроль. Прокуроры проверят, как сотрудники транспортной компании соблюдают требования закона об организации пассажирских перевозок и охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

Похожий инцидент ранее произошел в Саранске, сообщал ФАН. Там кондуктор высадила ребенка из троллейбуса в метель, потому что его проездной не сработал по техническим причинам.