Земфира оказалась в центре скандала из-за обложки нового альбома

Нью-Йорк, 1 марта. Певец Лео Лугански, работающий в США в жанре электронной музыки, обвинил российскую рок-певицу Земфиру в плагиате. Причиной стала обложка ее нового альбома «Бордерлайн».
Музыкант опубликовал в микроблоге Twitter два изображения: на первом обложка Земфиры для нового сборника песен, а на втором — картинка к его собственному синглу Brdrlne. Трек вышел в 2019 году.
«Рекламная пауза», — написал он, добавив несколько хештегов с именем исполнительницы.
Пока представители певицы, внезапно оказавшейся в центре скандала, никак не прокомментировали произошедшее.
Commercial break ????????????@zemfiralive #земфира #ZemfiraBorderline #ZBorderline pic.twitter.com/KlOrt9Rhc4— Leo Luganskiy (@LeoLuganskiy) February 26, 2021
Земфира выпустила новый сборник впервые с 2013 года. Тогда она порадовала фанатов альбомом под названием «Жить в твоей голове». В «Бордерлайн» вошли 12 треков.
И хотя многие фанаты остались в восторге, некоторых композиции удивили или даже разгневали. Части интернет-пользователей сборник показался чрезмерно депрессивным.