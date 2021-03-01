Земфира оказалась в центре скандала из-за обложки нового альбома

Нью-Йорк, 1 марта. Певец Лео Лугански, работающий в США в жанре электронной музыки, обвинил российскую рок-певицу Земфиру в плагиате. Причиной стала обложка ее нового альбома «Бордерлайн».

Музыкант опубликовал в микроблоге Twitter два изображения: на первом обложка Земфиры для нового сборника песен, а на втором — картинка к его собственному синглу Brdrlne. Трек вышел в 2019 году.

«Рекламная пауза», — написал он, добавив несколько хештегов с именем исполнительницы.

Пока представители певицы, внезапно оказавшейся в центре скандала, никак не прокомментировали произошедшее.

Земфира выпустила новый сборник впервые с 2013 года. Тогда она порадовала фанатов альбомом под названием «Жить в твоей голове». В «Бордерлайн» вошли 12 треков.

И хотя многие фанаты остались в восторге, некоторых композиции удивили или даже разгневали. Части интернет-пользователей сборник показался чрезмерно депрессивным.