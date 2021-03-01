Тренерский штаб сборной России по фигурному катанию определил состав на ЧМ

Стокгольм, 1 марта. Стал известен состав сборной России по фигурному катанию на чемпионат мира, который пройдет в Швеции с 22 по 28 марта.

Состав команды на планетарное первенство в Стокгольме был опубликован на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). В мужском одиночном катании выступят Михаил Коляда и Евгений Семененко. Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова представят Россию в женском одиночном катании.

Кроме того, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также Евгения Тарасова и Владимир Морозов заявлены на соревнования спортивных пар. Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Александра Степанова и Иван Букин представят РФ в танцах на льду. Состав команды был определен по результатам Кубка России в Москве.