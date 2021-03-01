Мужчина под Волгоградом заманил девочку в лес на поиски матери, а после убил

Волгоград, 1 марта. Полиция поймала злоумышленника, который напился и убил малолетнюю дочь своей приятельницы. Перед расправой душегуб заманил жертву в безлюдное место.

Житель Клетском районе Волгоградской области заманил десятилетнюю дочь своей знакомой в лес, надругался над ней и после этого убил. Теперь 32-летний местный житель предстанет перед судом.

Следствие установило, что преступник в ноябре прошлого года пришел к своей знакомой. Однако ее дома не было. Он был нетрезв, ему открыла дверь десятилетняя дочь женщины. Тогда злоумышленник решил позвать ее якобы на поиски матери и заманил в лес. Там он изнасиловал девочку и задушил.

Когда мать обнаружила пропажу ребенка, то сообщила об этом в полицию. Подозреваемого вскоре задержали. Он сознался в содеянном. Теперь ему может грозить пожизненный срок.

Еще одно преступление сексуального характера произошло в Омской области. Там умственно отсталый мужчина пытался изнасиловать десятилетнюю школьницу, сообщил ФАН.