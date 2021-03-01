Власти Дагестана выделили на развитие мелиорации больше остальных регионов в стране

Махачкала, 1 марта. Более 500 миллионов рублей было направлено на развитие мелиорации в Дагестане в 2020 году. Республика стала лидером по объему средств, вложенных в соответствующие мероприятия из регионального бюджета, сообщили ФАН в пресс-службе Минсельхозпрода РД.

По данным ведомства, из республиканского бюджета на мелиоративные работы было направлено более 270 миллионов рублей. Этот объем составил примерно пятую часть средств, выделенных всеми субъектами России на эти нужды.

«Финансирование мероприятий в области мелиорации земель сельхозназначения из регионального бюджета в 2020 году в Дагестане составило 277,2 миллиона рублей. Такой объем средств из своего бюджета в прошлом году не выделил ни один другой регион. Сопоставимые средства направили только в Московской и Ленинградской областях — примерно по 150–160 миллионов рублей. Удельный вес финансирования из бюджета Дагестана составил 18,5% по России», — отметили в пресс-службе республиканского Минсельхоза.

Там добавили, что из федерального бюджета на развитие мелиорации в прошлом году Дагестан получил свыше 230 миллионов рублей. Большие суммы были направлены лишь в пять регионов России.

«Финансирование из федерального бюджета в 2020 году составило 230,5 миллиона рублей. Больше было выделено только Ставрополью, Чечне, Саратовской и Волгоградской областям. Максимальные ассигнования были направлены в Крым — почти 400 миллионов рублей», — сообщили в аграрном ведомстве Дагестана.

По данным министерства, в прошлом году из федерального бюджета всем регионам страны на развитие мелиорации было направлено более шести миллиардов рублей. Из них более миллиарда рублей получили субъекты Северо-Кавказского федерального округа. При этом обозначенные суммы не учитывают средств, выделенных по линии развития экспортного потенциала регионов через мелиоративные мероприятия, уточнили в ведомстве.

Соответствующие ассигнования направлялись по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт». На эти средства в Дагестане в прошлом году осуществлялась господдержка аграриев путем субсидирования части их затрат на проведение мелиоративных работ. Так, на реконструкцию оросительных систем или строительство рисовых чеков республика в 2020 году направила более 42 миллионов рублей.

Ранее ФАН сообщал, что проведенные на эти средства мелиоративные мероприятия позволили сельхозтоваропроизводителям Дагестана в минувшем году экспортировать в различные страны продукцию на общую сумму 27,8 миллиона долларов. Этот показатель превысил план, предусмотренный национальным проектом до 2024 года.