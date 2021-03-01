Стас Барецкий поделился воспоминаниями об Анне Кастельянос

Бывшая участница рейв-группы Little Big Анна Кастельянос была жизнерадостным человеком. Такими воспоминаниями о недавно скончавшейся артистке поделился в беседе с ФАН шоумен Станислав Барецкий.

По его словам, с певицей он был знаком давно, она всегда была яркой и творческой личностью.

«Мы работали вместе. Знал ее очень хорошо. Человек она была веселый. Жизнерадостная. Постоянно на драйве, позитиве. Уйдя из группы Little Big, не потерялась. Открыла свой тату-салон. Я посещал его, когда сводил наколки. Я ошарашен известием о ее смерти», — рассказал собеседник Федерального агентства новостей.

Кроме того, Станислав Барецкий поделился с ФАН воспоминаниями о своей последней встрече с артисткой.

«Не так давно я видел ее. Пересеклись случайно в центре Питера. Пофоткались. О проблемах со здоровьем она ничего не говорила. Признаков какой-то болезни у нее тоже не видел», — сообщил шоумен.

В завершение он рассказал о совместном выступлении с Анной Кастельянос.

«Она тогда была в Little Big. Он не был известен как сейчас. Я давно знал этих ребят. Они приходили на мои концерты. Был какой-то фестиваль, примерно в 2009-2010 году. Я ее просто на сцену вытащил. Она подпевала мне припев песни. По-моему, мы пели «Мурку» в электронной обработке», — припомнил Станислав Барецкий.

Ранее шоумен рассказал ФАН о своем конфликте с экс-участницей группы Little Big. По его словам, человек, известный под прозвищем Шипа, в салоне Анны Кастельянос сделал себе тату в интимной зоне с изображением лица Станислава Барецкого.