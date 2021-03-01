Чичерина заявила об обстрелах Украиной мирных жителей Донбасса из оружия НАТО

Донецк, 1 марта. Певица Юлия Чичерина сообщила об обострении ситуации на линии разграничения в Донбассе. По ее словам, украинская армия обстреливает мирных жителей снарядами производства НАТО.

Юлия Чичерина находится в очередной поездке с гуманитарной миссией по городам Донбасса. По ее словам, обстановка в регионе остается напряженной. Несмотря на договоренности, гибнут мирные люди.

«Обстановка здесь предельно напряженная, противник не оставляет попыток дестабилизации. В связи с этим я приехала поддержать сограждан и повысить моральный дух армии ДНР», — заявила ФАН Юлия Чичерина.

В ходе поездки она возложила цветы к мемориалу погибших освободителей города Дебальцево. Также певица своими глазами увидела, как живут мирные жители на линии разграничения огня.

«Обострение ситуации происходит каждый день. По всей линии разграничения не прекращаются обстрелы оружием, поставленным странами НАТО. Жители находят неразорвавшиеся снаряды натовского образца у себя на огородах. Есть разрушения и жертвы», — добавила певица.

Юлия Чичерина добавила, что намерена оставаться в регионе до тех пор, пока это будет необходимо.