Вашингтон, 1 марта. Западная система обороны в Арктическом регионе сильно устарела и требует модернизации, считает экс-политический советник из Канады при командовании NORAD Майкл Доусон.

США и Канада использовали Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) в эпоху холодной войны для сдерживания СССР, пишут авторы американского издания The Wall Street Journal. По их словам, сеть военных спутников, радиолокационных станций и авиабаз, сконцентрированных на Аляске и в канадской Арктике, обеспечивала безопасность западных стран с северного направления. Однако, как считает Доусон, российское и китайское новейшее ракетное вооружение позволяет обходить эти системы защиты.

Арктический регион больше не может обеспечить Соединенным Штатам защиту от потенциального нападения, как это было ранее, отметил генерал ВС США в отставке Терренс О"Шонесси. По его мнению, это направление уязвимо для современного вооружения.

«Арктика больше не является крепостной стеной, а наши океаны перестали быть защитными рвами с водой. Теперь они представляют собой пути подхода для современных систем вооружения», — сказал генерал.

Приверженность канадского правительства системе NORAD была поприветствована Госдепом США в свете усилий Вашингтона по модернизации командования. Многие высокопоставленные чины в военном и политическом руководстве США считают, что NORAD представляет собой важный компонент противодействия растущей военной мощи России и Китая. К примеру, такой точки зрения придерживается член комитета Сената по делам вооруженных сил Джим Инхоуф.

Ранее депутат Госдумы РФ Виталий Милонов заявил, что Россия имеет право присутствовать в Арктике из-за своего географического положения, о чем уже сообщало Федеральное агентство новостей.