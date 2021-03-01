Внебрачный сын Грачевского дал первое большое интервью в шоу Малахова

Москва, 1 марта. Житель Краснодарского края Максим Красиков, объявивший себя внебрачным сыном знаменитого режиссера Бориса Грачевского, дал откровенное интервью Андрею Малахову.

Мужчина появился в шоу «Прямой эфир» на телеканале «Россия-1». По словам 38-летнего Красикова, его мать познакомилась с художественным руководителем детского киножурнала «Ералаш» на берегу Черного моря. Женщина работала в лагере «Орленок», а Грачевский, как известно, нередко бывал там и называл частью своей жизни.

«Ей было 33 года, когда я родился. Это был первый мужчина в ее жизни. Однажды он пришел к ней и сказал: «Мы больше не общаемся»», — вспомнил мужчина о визитах режиссера в Туапсе.

Как рассказала знакомая семьи Красикова, его мать сама вырастила сына, поставила его на ноги. У Черного моря он жил до 18 лет.

«Я благодарен ему за то, что он подарил мне отличный генетический материал. Я понимаю, что его нет, мы не познакомимся больше», — высказался Красиков о смерти Грачевского в первом большом интервью на телевидении.

Оказалось, что далеко не все положительно восприняли появление Красикова в жизни режиссера. Друзья и коллеги Грачевского опасаются, что в его руки попадет наследство «отца» «Ералаша». Дело в том, что счета мужчины, называющего себя внебрачным сыном режиссера, арестованы судом за долги на десятки миллионов рублей.

«В отношении меня возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Долги накопили предприятия, которыми я занимался», — объяснил Красиков.

Худрук «Ералаша» скончался 14 января на 72-м году жизни из-за осложнений, вызванных COVID-19. По всей видимости, за наследство придется бороться не только вдове режиссера Екатерине Белоцерковской, но и экс-женам Грачевского, который не оставил завещание.