Песков: доходы людей во всем мире сократились

Москва, 1 марта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию уменьшения доходов населения во время пандемии коронавируса.

В пандемию коронавируса из-за остановки работы многих компаний и перехода на удаленный формат работы многие люди потеряли работу. Некоторые из них до сих пор испытывают финансовые трудности. По словам Пескова, сокращение доходов части россиян на фоне пандемии коронавируса очевидно. Песков подчеркнул, что люди по всему миру теряют деньги. Он отметил, что ситуация в России наблюдается не так остро.

В настоящий момент Правительство России принимает ряд мер по сокращению бедности. В стране практически все программы развития и национальные проекты направлены на стабилизацию экономики и увеличение рабочих мест для россиян. Эксперты ранее выяснили, что число потребителей, финансово пострадавших от кризиса в пандемию, выросло до 53%.