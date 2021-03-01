Новое жилье получат еще 27 семей в Забайкалье

Чита, 1 марта. Еще 27 семей в Забайкалье смогут переехать из бараков в новые квартиры летом 2021 года. Такую информацию предоставил глава регионального минстроя Денис Удод.

Строительство нового жилья в Забайкалье проходит в соответствии с национальным проектом «Жилье и городская среда». Специалисты уже заложили кирпичную кладку первых двух этажей нового трехэтажного дома. На первом этаже установлены пластиковые окна. Рабочие подводят электричество и канализацию в новый дом, сообщил Удод.

Всего 37 квартир появится в новом доме. Среди них насчитывается семь «однушек», 12 двухкомнатных и восемь трехкомнатных квартир. Порядка 50 человек поселятся в новостройке. Строительные работы планируется завершить уже летом 2021 года, сообщает портал ZabNews.ru.

Покупка жилья с отделкой и мебелью выгоднее для застройщиков и жильцов, считают российские риэлторы. Заранее обустроенные квартиры можно сдать сразу после покупки или переехать в них в кратчайшие сроки, не тратя время на ремонт.