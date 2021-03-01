В администрации президента рассказали об уважении к Горбачеву

Москва, 1 марта. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин лично поздравит экс-президента СССР Михаила Горбачева с 90-летним юбилеем.

Во вторник, 2 марта, экс-президент СССР отпразднует юбилей. Как отметил пресс-секретарь Путина, в Кремле с большим уважением относятся к Михаилу Горбачеву и его вкладу в историю, и что президент обязательно поздравит своего предшественника с круглой датой.

«Не сомневаюсь, что президент завтра поздравит Горбачева с 90-летием. Это человек, который является частью нашей истории, так мы к нему и относимся — с большим уважением», — заявил Песков.

В прошлогодней поздравительной телеграмме для Горбачева Владимир Путин указал, что считает его «авторитетным политиком и государственным деятелем», который сыграл значимую роль в мировой истории. Он также пожелал ему крепкого здоровья и дальнейших успехов.

Ранее Федеральное агентство новостей передало, что бывший президент СССР Михаил Горбачев после ухода с должности продолжил развивать свои проекты, чтобы не оказаться вне политики. Об этом рассказал его переводчик Павел Палажченко.