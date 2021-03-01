Москва, 1 марта. Воссоединение Крыма с Россией прошло согласно всем стандартам международного законодательства, сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Американский президент Джо Байден ранее заявил, что Соединенные Штаты не станут признавать воссоединение Крыма с Россией.

Дмитрий Песков, комментируя выпад со стороны США, подчеркнул, что воссоединение Крымского полуострова с Российской Федерацией прошло в соответствии со всеми стандартами международного законодательства.

Жители Крыма провели законный референдум о присоединении к России в 2014 году. Люди выступили против политики киевского режима, который установился на Украине после государственного переворота.

Федеральное агентство новостей сообщало, что Байден может посетить украинский саммит «крымской платформы».