Ереван признал неверными заявления Пашиняна о неэффективности российских «Искандеров»

Ереван, 1 марта. Заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о «неэффективности» российских комплексов «Искандер» являются неверными, заявили в пресс-службе главы армянского правительства.

В пресс-службе признали, что высказывания Пашиняна, которые привели к политическому кризису в стране, были ошибочными. Недостоверную информацию о российском вооружении премьер Армении получил от своих подчиненных.

Также пресс-секретарь армянского премьера добавил, что слова Пашиняна про «Искандеры» не имели отношения к качеству взаимодействия с Россией по военно-техническому сотрудничеству.

Ранее Пашинян созвал заседание Совбеза Армении для обсуждения вопросов, связанных с текущей обстановкой в республике.