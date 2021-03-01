Мишустин утвердил новую программу поддержки бизнеса. События дня. ФАН-ТВ

Новая программа льготного кредитования бизнеса Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил новую программу льготного кредитования для поддержки предпринимателей из наиболее пострадавших отраслей. Об этом сообщила пресс-служба кабмина. Для этих целей правительство выделило 7,7 миллиарда рублей. Участвовать в программе смогут малые и крупные компании гостиничного и ресторанного бизнеса, сферы культуры, туризма, спорта и развлечений. Размер кредита будет зависеть от количества сотрудников. Максимальная сумма — 500 миллионов рублей. Заемщик получит деньги если сохранит не менее 90 процентов рабочих мест в период действия кредитного договора. По словам премьера, помощью смогут воспользоваться около 75 тысяч предпринимателей, в компаниях которых работает порядка полутора миллионов человек. Кредит можно оформить на год под 3%. При этом первые полгода заемщику не надо будет ни погашать долг, ни выплачивать проценты.

В России изменились правила получения пособий на детей С 1 марта в России отменена беззаявительная процедура выдачи пособий на детей в возрасте до трех лет в семьях со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов. Изменения анонсировались правительством России. Ранее власти упростили процедуру оформления выплат на детей, родившихся не ранее 1 января 2018 года, в связи с распространением коронавируса. Меру несколько раз автоматически продлевали. Теперь родителям, чтобы продлить льготы, необходимо обратиться в соцучреждения, собрав все необходимые документы, которые станут основанием для назначения выплаты. Те же действия необходимо повторить при достижении ребенком возраста двух лет. Кроме того, родителям нужно будет информировать органы соцзащиты и ПФР о смене места жительства и обстоятельствах, которые влекут за собой прекращение выплат.

В России выявили 11 571 случай COVID-19 За минувшие сутки в России зафиксировали 11 571 новый случай коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщил оперативный штаб по мониторингу и контролю с распространением заболевания. Больше всего пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 выявили в Москве (2097), Санкт-Петербурге (943) и Московской области (629). Накануне в Роспотребнадзоре сообщили, что иммунная защита к коронавирусу выработалась примерно у 6% жителей России. Как уточнили в ведомстве, для замедления темпов распространения вируса необходимо, чтобы иммунитет к нему сформировался у 60–70% населения.