Следователи возбудили уголовное дело после хлопка газа в Пензе, где пострадали шесть человек

Пенза, 1 марта. Пятеро взрослых и ребенок получили травмы при мощном хлопке газа в здании, где производились хлебобулочные изделия. Полиция устанавливает причины случившегося.

После ЧП в нежилом помещении вспыхнул пожар. В постройке в момент происшествия находились пятеро взрослых и один ребенок, рассказали в пресс-службе СК РФ.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники спасательных служб. Они помогли госпитализировать пострадавших. Для ликвидации последствий случившегося привлекли 50 человек и восемь единиц техники.

Сейчас следователи проводят осмотр места происшествия и устанавливают все обстоятельства инцидента. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Похожий случай произошел в Приморье. Там сотрудники МЧС эвакуировали 20 человек из горящего автомагазина, сообщал ФАН.