Совбез Армении просит президента подписать указ об увольнении главы Генштаба

Ереван, 1 марта. Члены Совета безопасности Армении обратились к главе страны Армену Саркисяну с просьбой подписать указ об увольнении главы Генштаба Оника Гаспаряна.

Таким способом Совбез призвал главу республики удовлетворить ходатайство премьер-министра Никола Пашиняна. Члены совета «строго осуждают все попытки Главного штаба вовлечься в политические процессы».

В конце февраля армянские военные призвали Никола Пашиняна и правительство республики уйти в отставку. Противники премьер-министра ранее взяли штурмом здание правительства в Ереване. Там располагается сразу несколько министерств.