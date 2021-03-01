Песков заявил о несогласии Кремля с докладом Bloomberg

Москва, 1 марта. Выводы агентства Bloomberg о ситуации с ценами на продукты в России неверны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Американское агентство ранее включило Россию в список «горячих» точек роста цен на продукты питания. Помимо РФ в докладе фигурируют Бразилия, Индия, Нигерия и Турция.

«Что касается этой публикации, мы с ней не согласны», — заявил журналистам Песков во время брифинга.

Минпромторг РФ, комментируя ситуацию на продовольственном рынке, отметил отсутствие риска дефицита продуктов в России. По мнению ведомства, сейчас нет никаких предпосылок для резких ценовых колебаний.