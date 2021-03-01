Стилист-имиджмейкер перечислила модные тенденции весны-2021

Первый день календарной весны — самое время задуматься о том, как обновить гардероб для теплых и солнечных дней.

ФАН побеседовал со стилистом-имиджмейкером Ларисой Тимиряевой, чтобы узнать какие цветовые сочетания, принты и аксессуары будут актуальны в предстоящем сезоне.

От шахматной расцветки до морских мотивов

По словам эксперта, мода в настоящее время выстраивается на противопоставлении, контрасте и сочетании несочетаемого. Одновременно с этим наблюдается тенденция минимализма.

Стилист отметила, что в весенне-летнем сезоне-2021 на пике популярности будет черно-белое цветовое сочетание, а также любые принты в этом исполнении.

«Начну с классических принтов, которые давно уже не подвержены переменчивой моде и гордо шествуют из сезона в сезон: клетка, особенно черно-белая шахматная, горох, полоска — вертикальная, горизонтальная, диагональная», — сообщила модный эксперт.

Мода сочетать несколько принтов в одном образе переходит из прошлых сезонов, но будет более актуальным сочетать в одном образе один принт, но разного размера или разной формы. Например, сочетание вертикальной, горизонтальной и диагональной полосы или сочетание мелкого и крупного горошка.

«Такие приемы разбивают пространство и могут применяться для коррекции фигуры», — отметила Лариса Тимиряева.

Лозунги, надписи, логотипы, особенно в черно-белом исполнении, также будут в фаворитах.

Кроме того, весенне-летний сезон всегда сопровождается темой флоры и фауны. В этом сезоне более современное звучание получают винтажные цветы. Не потеряют своей актуальности платочные и ковровые принты, к ним прибавится еще принт, словно взятый с обоев. Анималистические принты также сохраняют свои позиции и свою популярность.

Стилист отметила, что в моде будет техника тай-дай (англ. tie-dye — «завяжи-покрась») — техника окрашивания тканей, при которой на текстиле появляется оригинальный узор в виде разноцветных разводов.

Очень популярна будет и морская тема. Модный эксперт дала совет, как использовать этот мотив в одежде.

«Обитатели морских глубин, морские звезды, волны — все это отражается в модном принте, — сказала стилист. — Но хочу напомнить, что у любого принта свое предназначение. И если очень хочется добавить деловому образу морской темы, то ограничьтесь брошью в виде морской звезды, а не принтом».

По оценкам стилиста, также будут популярны геометрический принт и абстракция, особенно при создании образов в футуристическом стиле.

Модная тенденция на унисекс отражается и в принтах. В мужской одежде модны более женские принты и женские символики, а в женской одежде в моде камуфляж. Но военизированный принт выглядит более креативно, мягко и женственно.

Лариса Тимиряева добавила, что один из знаменитых институтов цвета каждый год называет главные цвета и делает прогнозирование в колористике по сезонам. Самым модным сочетанием обозначили серый с желтым.

«Серый — главный цвет минимализма, который сейчас рулит, а желтый — цвет солнца, главный цвет весны и лета, так что все логично, — заметила стилист-имиджмейкер.

Кроме того, в моде снова розовый — от насыщенного цвета, который открыла модному миру Эльза Скиапарелли, до нежных оттенков. Также будут в тренде синяя и нежно-голубая гамма, красный и более нежный коралловый, весенний оранжевый, нежный лавандовый оттенок, зеленый, бирюзовый.

Стилиста очень удивил цвет Rust (ржавый цвет) в числе модных оттенков весенне-летнего сезона-2021.

«Осенний оттенок ржавчины как-то затесался в весеннюю палитру, — выразила удивление Лариса Тимиряева. — Он напоминает опавшую листву и никак не вяжется с весенне-летней природной палитрой красок. Но дизайнеры нам предлагают, а выбор мы делаем сами».

Объем и лаконичность

Модный эксперт подчеркнула, что при ярком цветовом комбинировании следует отдать предпочтение лаконичному крою.

«Важно делать акцент на чем-то одном: либо яркий принт, либо крой — асимметрия, разрезы, объемные рукава, объемный отложной воротник, либо акцентный аксессуар, — дала совет Тимиряева. — Получается ярко и сдержанно одновременно, в модной тенденции минимализма».

Что касается форм и кроя, то в моде объем и лаконичность. Объем может быть выражен в размере оверсайз, а может заключаться в одной детали: рукава, воротник, широкие свободные брюки, объемный волан, объемные украшения. Также в тренде асимметричный крой, неровные края на юбках и джинсах, различные разрезы.

Стилист отметила, что сохраняется мода на акцентные плечи. Этот тренд очень гармонично сочетается с модой на акцентную талию.

«Когда добавляется объем на плечи, талия визуально уменьшается на контрасте, — сообщила Тимиряева. — А для демонстрации пресса можно воспользоваться укороченным топом с поролоновыми подплечниками для контраста».

По замечанию эксперта, женственность и плавные линии тоже будут в моде весной 2021 года наряду с четкими линиями. Это отразится в платьях в ретростиле с рюшами и воланами.

Модно будет сочетать разные стили и формы. Например, классический пиджак и кроссовки, спортивные джоггеры и обувь на каблуке. Из стилей самым популярным обещает быть спорт-шик, представляющий гламурные образы с элементами спортивной тематики.

Что касается аксессуаров, то пока главным элементом является маска для лица. Из украшений лидируют цепи и моносерьги. А еще отличительной чертой нового сезона станет мода на две сумки одновременно. Одна маленькая сумка будет для ношения на шее или на плече, а второй более вместительный аксессуар — будет в руке. Не теряют актуальности имиджевые очки. Если отменят маски, то они останутся главным акцентным украшением на лице.

Ранее стилист Влад Лисовец в беседе с ФАН посоветовал этой весной вернуться к стилю 1970-х годов.